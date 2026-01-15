PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Autofahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Kind

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (14.01.2026) gegen 15.15 Uhr kam es an der Kreuzung Konrad-Adenauer-Ring / Parkstraße in Ahlen zu einem Verkehrsunfall. Ein 11-jähriger Ahlener befuhr mit seinem Fahrrad den rechtsseitigen Radweg des Konrad-Adenauer-Rings in Richtung Kapellenstraße. Als er bei Grünlicht die Parkstraße querte, wurde er von einem abbiegenden Fahrzeug erfasst, wodurch er zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Der Fahrzeugführer und die Beifahrerin stiegen aus und erkundigten sich zunächst nach dem Wohlbefinden des Jungen. Während Zeugen hinzueilten, setzten dich die beiden Personen wieder in das Fahrzeug und entfernten sich über die Parkstraße in Richtung stadtauswärts. Bei dem Auto soll es sich um einen dunklen Ford Fiesta mit WAF- Städtekennung gehandelt haben. Der Fahrer wird folgendermaßen beschrieben: circa 1.80 bis 1.85 Meter groß, südländischer Phänotyp, schlank, schwarze Haare, Bart. Die Beifahrerin war circa 30 bis 35 Jahre alt, ungefähr 1.65 Meter groß, ebenfalls südländischer Phänotyp, rote Haare.

Wer kann Angaben zu den Personen oder dem Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

