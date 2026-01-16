PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Gütersloh
Oelde
Beckum. Verfolgungsfahrt auf der A 2 endet in Beckum.

Warendorf (ots)

Am Freitag (16.01.2026) gegen 11 Uhr beabsichtigten Polizisten einen Pkw auf der A 2 im Bereich Gütersloh zu kontrollieren. Der Fahrzeugführer hielt jedoch nicht an und versuchte vor der Polizei zu flüchten. An der Anschlussstelle Oelde fuhr das Auto von der Autobahn ab. Letztendlich wurde das Fahrzeug im Bereich Beckum an der Oelder Straße / B 58 angehalten. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß des Flüchtigen mit einem Streifenwagen. Der Fahrer versuchte nach dem Unfall zu Fuß zu flüchten. Polizisten konnten ihn einholen und festnehmen. Bei dem Festgenommenen handelte es sich um einen 20-Jährigen ohne festen Wohnsitz. Bei seiner Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest das er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und das Fahrzeug nicht versichert war. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Im Einsatz war auch ein Hubschrauber der Polizeifliegerstaffel eingesetzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

