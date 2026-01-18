PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Alkoholisiert gegen geparkten Pkw gefahren

Warendorf (ots)

Am Freitag (16.01.2026, 18.50 Uhr) fuhr ein 40-jähriger Pkw-Fahrer in Ennigerloh auf der Westkirchener Straße in Richtung Nordring. Hierbei kollidierte er mit einem Pkw, der auf dem Standstreifen geparkt war.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizisten fest, dass der Ennigerloher unter Alkoholeinfluss stand. Die Polizeibeamten ließen ihm eine Blutprobe entnehmen, stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 37.500 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

