POL-WAF: Ennigerloh. Alkoholisiert gegen geparkten Pkw gefahren

Am Freitag (16.01.2026, 18.50 Uhr) fuhr ein 40-jähriger Pkw-Fahrer in Ennigerloh auf der Westkirchener Straße in Richtung Nordring. Hierbei kollidierte er mit einem Pkw, der auf dem Standstreifen geparkt war.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizisten fest, dass der Ennigerloher unter Alkoholeinfluss stand. Die Polizeibeamten ließen ihm eine Blutprobe entnehmen, stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 37.500 Euro geschätzt.

