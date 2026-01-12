Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Pkw kommt von der Straße ab und kollidiert mit Straßenbaum: 29-Jähriger verletzt sich schwer

Geldern-Lüllingen (ots)

Am Sonntag (11. Januar 2026) kam es gegen 19:50 Uhr an der Twistedener Straße in Geldern zu einem Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Nettetal befuhr mit einem Audi die Twistedener Straße in Fahrtrichtung Twisteden. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Wagen nach rechts von der Straße ab und kollidierte dort mit einem Straßenbaum. Durch die Kollision zog sich der Mann aus Nettetal schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Am Pkw sowie am Straßenbaum entstand Sachschaden. (pp)

