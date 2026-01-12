POL-KLE: Geldern - Einbruch in Wohnhaus: Kripo ermittelt und sucht Zeugen
Geldern-Veert (ots)
Am Freitag (9. Januar 2026) kam es zwischen 15:30 Uhr und 20:30 Uhr an der Straße "Am Neray" in Geldern zu einem Wohnungseinbruch. Unbekannte Täter drangen auf ein Privatgrundstück vor und beschädigten dort die Terrassentür eines Einfamilienhauses. Im Haus durchsuchten die Täter mehrere Räume und entwendeten einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag.
Hinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)
