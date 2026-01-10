Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Mann in psychischer Ausnahmesituation bedroht Einsatzkräfte der Polizei

Goch (ots)

Am Freitag (9. Januar 2026) gegen 16.11 Uhr, wurde die Polizei über den Notruf zu einer randalierenden Person in einem Mehrfamilienhaus in Goch gerufen. Hierbei kam es zu einer bedrohlichen Situation, als der 56 Jahre alte Mann aus Goch auf Ansprache aus der Wohnung trat und die eingesetzten Polizeikräfte mit einem Messer bedrohte. Der offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befindliche Gocher, konnte nicht beruhigt werden, so dass Spezialeinsatzkräfte zur Lagebewältigung angefordert und eingesetzt wurden. Der 56 Jahre alte Mann konnte überwältigt und zur weiteren Behandlung einer psychiatrischen Klinik zugeführt werden. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

