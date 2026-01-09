Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Folgemeldung Verkehrsunfall: 70-Jähriger zieht sich schwere Verletzungen zu

Geldern (ots)

Am Freitag (9. Januar 2026) kam es gegen 12:00 Uhr an der Venloer Straße in Geldern zu einem Verkehrsunfall. Ein 70-jähriger Mann aus Straelen befuhr mit seinem Pkw (Ford Focus) die Venloer Straße in Fahrtrichtung Straelen. Dabei kam der Mann aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab und kollidierte dort mit einem Straßenbaum. Durch die Kollision verletzt sich der Straelener schwer und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Am Pkw, welcher auf dem Dach liegend auf der Fahrbahn zum Stillstand kam, entstand Sachschaden. Die Venloer Straße war in Höhe des Niersbroecker Weg für mehrere Stunden gesperrt. (pp)

