Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl: Wer kennt den Tatverdächtigen?

Kevelaer (ots)

Am Montag (16. Juni 2025) kam es gegen 16:30 Uhr in Kevelaer zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger entwendete dabei eine abgelegte Postsendung und entfernte sich dann von der Örtlichkeit. Der Tatverdächtige wurde durch eine Videokamera bei der Tat videografiert. Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Polizei nun: Wer kennt den Tatverdächtigen oder kann Angaben zu Ihm machen?

Mehrere Bilder und eine Personenbeschreibung des Tatverdächtigen sind über den nachfolgenden Link dem Fahndungsportal der Polizei zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/191150

Hinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell