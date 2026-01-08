Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Geschwindigkeitskontrollen auf der L242 bei Langenlonsheim

Gemarkung Langenlonsheim (ots)

Im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit führte die Polizei am heutigen Tag in der Zeit von 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr auf der Landstraße 242 eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Kontrolliert wurde der Streckenabschnitt aus Guldental kommend in Fahrtrichtung Langenlonsheim, kurz vor der Ortslage Langenlonsheim, in Höhe der dortigen Einmündung zum Schulzentrum.

Bei einer dort zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h wurden im Verlauf der Kontrollmaßnahme insgesamt 13 Fahrzeuge überprüft. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 76 km/h. Der Fahrzeugführer muss nun mit einem Fahrverbot, einem Punkt im Fahreignungsregister, sowie einer empfindlichen Geldbuße rechnen.

Überhöhte beziehungsweise nicht angepasste Geschwindigkeit stellt weiterhin eine der Hauptunfallursachen im Straßenverkehr dar. Die Polizei wird daher auch künftig entsprechende Kontrollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit durchführen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell