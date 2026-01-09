Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Kabel von Baustellengelände entwendet: Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Kleve (ots)

Zwischen Mittwoch (7. Januar 2026), 15:00 Uhr und Donnerstag (8. Januar 2026), 08:00 Uhr kam es an der Riswicker Straße in Kleve zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zu einem Baustellengelände, drangen dort auf bislang ungeklärte Weise in ein Gebäude ein und entwendeten mehrere Kabel.

Die Kripo Kleve sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

