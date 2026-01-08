Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - In Kooperation mit dem Familienbildungswerk des AWO Kreisverband Kleve e.V.: Kreispolizeibehörde informiert zum Thema "Einbruchschutz"

Kreis Kleve (ots)

Ein Einbruch in den persönlichen Lebensbereich kann bei betroffenen Personen nicht nur zum Verlust von Wertgegenständen sondern auch zu psychischen Problemen führen. Wie man sich gegen einen Einbruch am effektivsten schützen kann, wird Thema eines Präventionsvortrags der Kreispolizeibehörde Kleve in Kooperation mit dem Familienbildungswerk AWO Kreisverband Kleve e.V. sein.

Zu diesem Vortragsangebot laden wir alle interessierten Bürgerinnen und Bürger am Dienstag (27. Januar 2027) ab 17:00 Uhr in das Familienbildungszentrum Mäuseburg (Verhoolenweg 26, 47551 Bedburg-Hau) ein. Kriminalhauptkommissar Jürgen Lang wird in seinem Vortrag neutral rund um das Thema "Einbruchschutz" und u.a. über technische Möglichkeiten beraten.

Die Anmeldung kann bis zum 22. Januar 2026 über die Website des Familienbildungswerk des AWO Kreisverband Kleve e.V. (https://awo-kreiskleve.de/einrichtungen/familie/familienbildungswerk-fbw/anmelden/), per Telefon (02821/7364727) oder per E-Mail (awo-fbw@awo-kreiskleve.de) erfolgen. Die Kursnummer (K26-ES1) ist bei allen drei Anmeldemöglichkeiten anzugeben. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell