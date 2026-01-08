Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Einbruch in Wohnhaus: Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Kevelaer (ots)

Am Dienstag (6. Januar 2026) kam es zwischen 16:20 Uhr und 18:15 Uhr an der Mörikestraße in Kevelaer zu einem Einbruch. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zu einem Grundstück, beschädigten eine Scheibe eines Wohngebäudes und drangen so ins Haus ein. Dort durchsuchten die Täter mehrere Räume und entfernten sich dann von der Örtlichkeit. Zu einer möglichen Tatbeute können zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

Die Kripo Goch ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter 02823 1080 entgegen. (pp)

