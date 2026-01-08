POL-KLE: Goch - Zugangstür beschädigt: Kripo sucht Zeugen nach Einbruchsdiebstahl
Goch-Pfalzdorf (ots)
Im Zeitraum von Dienstag (6. Januar 2026), 16:00 Uhr und Mittwoch (7. Januar 2026), 08:30 Uhr kam es an der Kirchstraße in Goch zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter hebelten die Tür eines Gebäudes auf und entwendeten u.a. mehrere Werkzeuge (darunter u.a. Akkuschrauber, Stichsäge, Handkreissäge) sowie ein Kabel.
Zeugen melden sich bitte unter 02823 1080 bei der Kripo Goch. (pp)
