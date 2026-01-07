Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfallflucht: Begrenzungspfosten durch unbekannten Verkehrsteilnehmenden beschädigt

Geldern (ots)

Am Samstag (3. Januar 2026) erhielt die Kreispolizeibehörde Kleve gegen 21:40 Uhr Kenntnis über eine Verkehrsunfallflucht in Geldern. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde dabei ein Begrenzungspfosten des Gelderner Markts zur Hartstraße beschädigt. Nach aktuellem Kenntnisstand beschädigte der unbekannte Verkehrsteilnehmende den Pfosten beim Befahren oder Verlassen des Marktplatzes und entfernte sich dann von der Örtlichkeit.

Hinweise nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

