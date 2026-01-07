Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Abgestellter Pkw beschädigt: Zeugen gesucht

Kevelaer (ots)

Am Samstag (3. Januar 2026) kam es gegen 12:45 Uhr an der Örtlichkeit "Am Europaplatz" in Kevelaer zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde dabei eine abgestellte Mercedes E-Klasse im Bereich der Fahrertür und des vorderen Radkastens auf der Fahrerseite beschädigt. Nach Angaben eines unbeteiligten Zeugen hatte der unbekannte Unfallverursacher, in einem grauen Audi A3, die Straße "Am Europaplatz" aus Fahrtrichtung Gelderner Straße kommend befahren und dabei den abgestellten Wagen beschädigt. Aufgrund der Unfallspuren am Fahrzeug des 31-jährigen Halters aus Kevelaer geht die Polizei nach aktuellem Kenntnisstand davon aus, dass das andere am Unfall beteiligte Fahrzeug im vorderen bzw. hinteren Bereich der Beifahrerseite beschädigt sein muss.

Die Polizei Geldern sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

