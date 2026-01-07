Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Kollision mit Straßenbaum: 44-Jährige verletzt sich schwer

Wachtendonk-Wankum (ots)

Am Dienstag (6. Januar 2026) kam es gegen 10:20 Uhr an der Straelener Straße in Wachtendonk zu einem Verkehrsunfall. Eine 44-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Wachtendonk befuhr mit einem Pkw (Honda) die Straelener Straße in Fahrtrichtung Wankum. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Frau nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Straßenbaum sowie einer Warnbarke. Durch die Kollision zog sich die Frau schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand Sachschaden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest fiel positiv aus, weshalb der Frau im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (pp)

