PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Kollision mit Straßenbaum: 44-Jährige verletzt sich schwer

Wachtendonk-Wankum (ots)

Am Dienstag (6. Januar 2026) kam es gegen 10:20 Uhr an der Straelener Straße in Wachtendonk zu einem Verkehrsunfall. Eine 44-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Wachtendonk befuhr mit einem Pkw (Honda) die Straelener Straße in Fahrtrichtung Wankum. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Frau nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Straßenbaum sowie einer Warnbarke. Durch die Kollision zog sich die Frau schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand Sachschaden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest fiel positiv aus, weshalb der Frau im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 11:42

    POL-KLE: Goch - Türschloss beschädigt: Täter entwenden Werkzeuge

    Goch-Pfalzdorf (ots) - Im Zeitraum von Montag (5. Januar 2026), 20:00 Uhr und Dienstag (6. Januar 2026), 13:30 Uhr verschafften sich ein oder mehrere Täter Zugang zu einem Gebäude an der Kirchstraße in Goch. Die Täter beschädigten das Schloss einer Tür und entwendeten aus einem Raum mehrere Werkzeuge (u.a. zwei Kettensägen sowie Ersatzschwerter für die Säge). ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 11:39

    POL-KLE: Goch - Kfz-Anhänger von Privatgrundstück entwendet: Kripo sucht Zeugen

    Goch-Pfalzdorf (ots) - Zwischen Montag (5. Januar 2026), 20:00 Uhr und Dienstag (6. Januar 2026), 08:20 Uhr wurde an der Örtlichkeit "Am Tannenbaum" in Goch ein Kfz-Anhänger entwendet. Der Anhänger war auf einem Privatgrundstück abgestellt, mit einem Kastenschloss gesichert und trug das amtliche Kennzeichen "GEL-W1083". Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Kripo ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren