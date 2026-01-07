Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Kfz-Anhänger von Privatgrundstück entwendet: Kripo sucht Zeugen

Goch-Pfalzdorf (ots)

Zwischen Montag (5. Januar 2026), 20:00 Uhr und Dienstag (6. Januar 2026), 08:20 Uhr wurde an der Örtlichkeit "Am Tannenbaum" in Goch ein Kfz-Anhänger entwendet. Der Anhänger war auf einem Privatgrundstück abgestellt, mit einem Kastenschloss gesichert und trug das amtliche Kennzeichen "GEL-W1083".

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Kripo Goch nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02823 1080 entgegen. (pp)

