Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Kfz-Anhänger von Privatgrundstück entwendet: Kripo sucht Zeugen

Goch-Pfalzdorf (ots)

Zwischen Montag (5. Januar 2026), 20:00 Uhr und Dienstag (6. Januar 2026), 08:20 Uhr wurde an der Örtlichkeit "Am Tannenbaum" in Goch ein Kfz-Anhänger entwendet. Der Anhänger war auf einem Privatgrundstück abgestellt, mit einem Kastenschloss gesichert und trug das amtliche Kennzeichen "GEL-W1083".

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Kripo Goch nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

