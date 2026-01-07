Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Stromkasten beschädigt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Geldern-Kapellen (ots)

Am Dienstag (6. Januar 2026) erhielt die Kreispolizeibehörde Kleve gegen 21:50 Uhr Kenntnis über eine Verkehrsunfallflucht in Geldern. Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde ein Stromkasten im Kreuzungsbereich Waltersheide / Mölleweg beschädigt. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen. Aufgrund des Sachschadens geht die Polizei nach aktuellem Kenntnisstand davon, dass der Schaden durch ein größeres Fahrzeug (Lkw oder landwirtschaftliches Fahrzeug) verursacht wurde.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Geldern unter 02831 1250. (pp)

