PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Verkehrsunfallflucht: Pkw auf Parkplatz eines Discounters beschädigt

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)

Am Dienstag (6. Januar 2026) kam es zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr an der Moritz-von-Nassau-Straße in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 37-jährige Halterin einer schwarzen Mercedes S-Klasse hatte den Wagen auf dem Parkplatz eines Discounters abgestellt, wo dieser im Heckbereich auf der Fahrerseite beschädigt wurde. Durch unbeteiligte Zeugen wurde ein bislang unbekannter Unfallbeteiligter an der Örtlichkeit festgestellt, welcher sich im weiteren Verlauf mit einem (kleineren) dunkelgrauen Pkw entfernte. Der Mann, welcher an einer Kasse des Discounters angegeben haben soll einen Verkehrsunfall verursacht zu haben, konnte durch die Zeugen wie folgt beschrieben werden:

   - männlich
   - ca. 70 bis 85 Jahre alt
   - ca. 160 bis 175 cm groß
   - Schnäuzer
   - trug eine Brille

Die Polizei Emmerich sucht den Unfallbeteiligten sowie weitere Zeugen und nimmt Hinweise unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren