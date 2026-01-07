Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Verkehrsunfallflucht: Pkw auf Parkplatz eines Discounters beschädigt

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)

Am Dienstag (6. Januar 2026) kam es zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr an der Moritz-von-Nassau-Straße in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 37-jährige Halterin einer schwarzen Mercedes S-Klasse hatte den Wagen auf dem Parkplatz eines Discounters abgestellt, wo dieser im Heckbereich auf der Fahrerseite beschädigt wurde. Durch unbeteiligte Zeugen wurde ein bislang unbekannter Unfallbeteiligter an der Örtlichkeit festgestellt, welcher sich im weiteren Verlauf mit einem (kleineren) dunkelgrauen Pkw entfernte. Der Mann, welcher an einer Kasse des Discounters angegeben haben soll einen Verkehrsunfall verursacht zu haben, konnte durch die Zeugen wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 70 bis 85 Jahre alt - ca. 160 bis 175 cm groß - Schnäuzer - trug eine Brille

Die Polizei Emmerich sucht den Unfallbeteiligten sowie weitere Zeugen und nimmt Hinweise unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell