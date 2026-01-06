PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Laptop und Bargeld entwendet: Zeugen nach Einbruch gesucht

Geldern (ots)

Im Zeitraum von Samstag (3. Januar 2026), 14:00 Uhr und Montag (5. Januar 2026) kam es am Ostwall in Geldern zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus, beschädigten dort eine Tür und durchsuchten mehrere Büroräumlichkeiten. Durch die Täter, welche sich in unbekannte Richtung entfernten, wurde u.a. ein mittlerer zweistelliger Bargeldbetrag sowie ein Laptop entwendet.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter 02831 1250 bei der Kripo Geldern. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

