Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Tür aufgehebelt: Unbekannte Täter entwenden Wertgegenstände aus Einfamilienhaus

Kranenburg (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (21. Dezember 2025), 06:00 Uhr und Sonntag (28. Dezember 2025), 23:00 Uhr kam es an der Maximilian-Kolbe-Straße in Kranenburg zu einem Einbruch. Der oder die Täter hebelten eine Tür eines Einfamilienhauses auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten u.a. eine Armbanduhr sowie Schmuck.

Die Kripo Kleve sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

