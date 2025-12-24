PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrt unter Cannabiseinfluss

Bingen (ots)

Am 23.12.25 gegen 21:45 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen in der Willy-Brandt-Allee bei Bingen-Sponsheim einen 28-jährigen Fahrer eines Kleinwagens. Bei dem im Landkreis Alzey-Worms wohnhaften Fahrer ergaben sich eindeutige Anzeichen auf einen zeitnahen Betäubungsmittekonsum, was dieser jedoch vehement abstritt. Der Drogenschnelltest bestätigte dann jedoch die Verdachtsmomente und reagierte positiv auf THC (Cannabis). Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, die Fahrt selbst konnte durch die nüchterne Beifahrerin fortgesetzt werden. Bei Bestätigung durch die Rechtsmedizin und Überschreitung des Grenzwerts erwartet den Fahrer ein Bußgeld von mindestens 500 Euro sowie ein Monat Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

