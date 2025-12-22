Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Nicht zu Ende gedacht...

Bingen (ots)

Am 22.12.25 gegen 16:40 Uhr erschien ein 26-jähriger Bürger persönlich bei der Polizei Bingen um sich nach seinem Anfang Dezember im Rahmen einer Trunkenheitsfahrt verlorenen Führerschein zu erkundigen. Nach Aufklärung über den bestehenden vorläufigen Entzug der Fahrerlaubnis verließ der Nachfragende die Dienststelle. Zuvor gab er an, dass er zu Fuß zur Dienststelle gekommen sei. Die diensthabenden Beamten staunten dann allerdings nicht schlecht, als die Person nach wenigen Metern Fußweg in einen unweit, aber abgesetzt der Dienststelle, geparkten PKW stieg und in Richtung Binger Innenstadt davonfuhr. Auch wenn die angetretene Fahrt nicht mehr verhindert werden konnte, wurde die Anschrift des Fahrers aufgesucht und die Einleitung eines weiteren Strafverfahrens wegen Fahrens trotz Fahrerlaubnisentzugs erläutert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell