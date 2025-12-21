PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen - Zeugen gesucht

Bingen am Rhein (ots)

In der Nacht auf den 21.12.2025 kam es in der Dr.-Sieglitz-Straße in Bingen zu einer Sachbeschädigung an mehreren geparkten Fahrzeugen. Hierbei wurden insbesondere die Heckscheibenwischer der PKW durch den oder die Täter beschädigt. Hinweise auf den oder die bislang unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der genannten Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizeiinspektion Bingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

