Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bingen Büdesheim (ots)

Am Abend des 20.12.2025 wurden Beamte der PI Bingen gegen 18:16 Uhr zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines E-Scooters in die Keppsmühlstraße nach Bingen-Büdesheim gerufen. Vor Ort kann im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme geklärt werden, dass ein 60-jähriger Fahrer eines E-Scooters die Keppsmühlstraße von der Hitchinstraße aus kommend in Fahrtrichtung Saarlandstraße befahren hat. Hierbei kam der Mann alleinbeteiligt unter Alkoholeinfluss stehend zu Fall, worauf er sich leichte Verletzungen an Hand und Kopf zuführte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest scheiterte vor Ort aufgrund der ausgeprägten Alkoholisierung, sodass beim Fahrer die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Der 60-jährige wurde zwecks Abklärung seiner Verletzungen im Anschluss in ein Krankenhaus verbracht. Der Mann muss nun mit der Einleitung eines Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell