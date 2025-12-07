PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahranfänger unter Cannabiseinfluss

Bingen am Rhein (ots)

Am frühen Sonntagabend, den 07.12.2025, richteten Beamte der Polizei Bingen in der Stefan-George-Straße eine stationäre Verkehrskontrollstelle ein.

Gegen 18:50 Uhr wurde ein 18-jähriger Fahrer eines Kleinwagens einer Kontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit zeigten sich Anzeichen eines möglichen Betäubungsmittelkonsums. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC, den Wirkstoff von Cannabisprodukten. Zur Beweisführung wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.

Da für Fahranfänger ein absolutes Cannabisverbot gilt, muss der Fahrer im Falle der Bestätigung des Vortests sowohl mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren als auch mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

