Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Alkoholfahrt endet mit Führerscheinbeschlagnahme

Bingen (ots)

Am 06.12.25 gegen 23:30 Uhr beobachtete ein Verkehrsteilnehmer bei Gensingen einen auffällig und in Schlangenlinien fahrenden Transporter. Der aufmerksame Verkehrsteilnehmer meldete die Beobachtungen der Polizei, woraufhin das Fahrzeug schließlich auf dem Autohof am AD Nahetal durch eine Streife der Polizei Bingen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden konnte. Ausgehend vom Fahrer konnte unmittelbar mit Beginn der Verkehrskontrolle deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Beim Öffnen der Tür fiel der Fahrer fast aus seinem Fahrzeug. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,80 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, mit einer Fahrerlaubnissperre von mehr als einem halben Jahr ist zu rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen

