Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Einbruch Kindertagesstätte
Mühlhausen (ots)
Aufmerksame Spaziergänger bemerkten am Samstagmorgen, dass die hintere Eingangstür von der Kindertagesstätte am Lindenbühl offen stand. Im weiteren wird bekannt, dass durch unbekannte Täter in der Zeit von Donnerstag auf Samstag mittels hebelwirkendem Werkzeug versucht wurde, die angegriffene Tür zu öffnen. Dieses Unterfangen misslang. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 300 Euro beziffert.
