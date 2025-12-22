PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Bingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Zwei Auffahrunfälle auf der Mainzer Straße - eine Person leicht verletzt

Bingen (ots)

Am 22.12.2025 kam es gegen 10:55 Uhr auf der Mainzer Straße (L 419) in Fahrtrichtung Bingen-Stadt zu zwei aufeinanderfolgenden Verkehrsunfällen.

Drei Fahrzeuge befuhren die L 419 aus BAB 60 kommend in Fahrtrichtung Bingen. In Höhe der Einmündung nach Bingen-Gaulsheim fuhr das zuletzt fahrende Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache auf das Heck des vorausfahrenden Pkw auf. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt zunächst fort. Etwa 100 Meter weiter kam es zu einem weiteren Auffahrunfall, bei dem derselbe Pkw auf ein weiteres vorausfahrendes Fahrzeug auffuhr. Bei dem zweiten Unfall wurde die Beifahrerin des vorausfahrenden Fahrzeugs leicht verletzt. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Es besteht der Verdacht einer medizinischen Ursache für das gezeigte Fahrverhalten. Deshalb wurde zur weiteren Klärung der Fahrtüchtigkeit eine Blutprobe bei dem Fahrzeugführer durch einen Arzt entnommen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Bingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Bingen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Bingen
Alle Meldungen Alle
  • 21.12.2025 – 16:09

    POL-PIBIN: Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen - Zeugen gesucht

    Bingen am Rhein (ots) - In der Nacht auf den 21.12.2025 kam es in der Dr.-Sieglitz-Straße in Bingen zu einer Sachbeschädigung an mehreren geparkten Fahrzeugen. Hierbei wurden insbesondere die Heckscheibenwischer der PKW durch den oder die Täter beschädigt. Hinweise auf den oder die bislang unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor. Die Polizei bittet Zeuginnen ...

    mehr
  • 20.12.2025 – 20:37

    POL-PIBIN: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Bingen Büdesheim (ots) - Am Abend des 20.12.2025 wurden Beamte der PI Bingen gegen 18:16 Uhr zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines E-Scooters in die Keppsmühlstraße nach Bingen-Büdesheim gerufen. Vor Ort kann im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme geklärt werden, dass ein 60-jähriger Fahrer eines E-Scooters die Keppsmühlstraße von der Hitchinstraße aus kommend in Fahrtrichtung Saarlandstraße befahren ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 01:21

    POL-PIBIN: Zur falschen Zeit am falschen Ort

    Bingen (ots) - Während eines polizeilichen Einsatzes ohne strafrechtliche Relevanz kommt ein der Streife nicht unbekannter 25-jähriger E-Scooter-Fahrer am 14.12.25 gegen 18.15 Uhr an der Einsatzörtlichkeit in der Neugasse vorbeigefahren. Er wird einer Verkehrskontrolle unterzogen und hierbei können, wie auch bereits in der Vergangenheit, Anzeichen auf einen Betäubungsmittelkonsum gewonnen werden. Ein entsprechender ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren