Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Unbekanntes Fahrzeug fährt gegen Bäckerei-Filiale am Eltener Markt

Polizei sucht Zeugen

Emmerich am Rhein (ots)

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer ist mit seinem Fahrzeug in Emmerich am Rhein-Elten gegen das Schaufenster einer Bäckerei-Filiale am Markt gefahren. Der Unfall muss sich in der Zeit von Mittwoch (31. Dezember 2025), 14:00 Uhr und Freitag (02. Januar 2026), 05:05 Uhr zugetragen haben. Dabei wurden der Eckrahmen des Fensters und das Fensterglas selbst sowie die Eingangstreppe beschädigt. Das unbekannte Fahrzeug flüchtete vom Tatort. Es könnte sich möglicherweise um ein grünes Fahrzeug gehandelt haben. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Emmerich ermittelt jetzt in dieser Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall bzw. zum flüchtigen Fahrzeug machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02822 7830. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell