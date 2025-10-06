Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Einbruch in Kirche + mit Schreckschusswaffe auf Feier aufgetaucht

Giessen (ots)

Mittenaar-Bicken: Einbruch in Kirche

Einbrecher drangen am Samstagnachmittag (4. Oktober) in die Evangelische Kirche in der Hauptstraße ein. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass sich die ungebetenen Gäste über ein offenes Fenster Zutritt verschafften. Sie erbeuteten eine Musikanlage und einen Beamer im Wert von etwa 3.000 Euro. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter der Telefonnummer (02772) 4705-0.

Breitscheid-Gusternhain: Mit Schreckschusswaffe auf Feier aufgetaucht

Samstagnacht (4. Oktober) gegen 3 Uhr suchte ein 18-Jähriger eine Feier an der Grillhütte Gusternhain auf. Zeugen nahmen eine Pistole in seinem Hosenbund wahr. Mit dieser soll er in Richtung der Gäste gezielt haben. Der Mann, der offensichtlich Alkohol getrunken hatte, setzte sich hinter das Steuer seines Autos und verließ die Feier. Zeugen notierten sich das Kennenzeichen. Alarmierte Polizeistreifen fuhren zu seiner Wohnanschrift und nahmen ihn fest. Die Schreckschusswaffe, einen Schlagring sowie ein Magazin stellten sie sicher. Zudem bemerkten die Ordnungshüter bei dem 18-Jährigen erheblichen Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest brachte es auf 1,9 Promille. Der Mann musste mit auf die Wache. Dort führte ein hinzugezogener Arzt eine Blutentnahme durch. Weiterhin erfolgte die Sicherstellung seines Führerscheins. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen durfte er nach Hause. Auf den Heranwachsenden kommen nun Strafverfahren wegen der Bedrohung mit der Schusswaffe, wegen Verstößen gegen das Waffengesetz sowie seiner Trunkenheitsfahrt zu.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell