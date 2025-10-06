Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Hakenkreuz an Bushaltestelle gesprüht + Pkw fährt auf Fußgängerin zu - Polizei bittet um Mithilfe + öffentliche Einrichtungen von Einbrüchen betroffen

Giessen (ots)

Marburg: Hakenkreuz an Bushaltestelle gesprüht

In der Zeit von Donnerstag (2. Oktober) 19.15 Uhr bis Samstag (4. Oktober) 13.50 Uhr kam es an einer Bushaltestelle "Marburg Marbach Behringwerke" in Marburger in der Emil-von-Behring-Straße zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte sprühten mit schwarzer Farbe ein Hakenkreuz sowie einen Schriftzug auf die Rückseite der Haltestelle. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 300 Euro. Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu melden.

Stadtallendorf: Pkw fährt auf Fußgängerin zu - Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei sucht nach Zeugen, die am Samstagmittag (4. Oktober) einen Vorfall auf dem Kundenparkplatz des Einkaufszentrums in der Teichwiesenstraße beobachteten. Eine 9-jährige Fußgängerin war mit einem Angehörigen auf dem Parkplatz unterwegs. Gegen 11.30 Uhr fuhr die Fahrerin eines dunklen Kombis auf die 9-Jährige zu. Der Zeuge reagierte und zog das Mädchen zurück, sodass ein Zusammenstoß verhindert werden konnte. Es gab keine Verletzte. Zeugenhinweisen zufolge hatte die Fahrerin blonde Haare und eine dunkle Jacke an. Außerdem konnte an dem dunklen Kombi ein MR-Kennzeichen abgelesen werden. Entsprechende Hinweise zu der Fahrerin oder ihrem Fahrzeug nimmt die Polizei in Stadtallendorf unter der Telefonnummer (06428) 93050 entgegen.

Marburg: Öffentliche Einrichtungen von Einbrüchen betroffen

Am vergangenen Wochenende kam es in der Zeit von Donnerstag (2. Oktober) 14.30 Uhr bis Montag (6. Oktober) 7 Uhr in Marburg zu drei Einbrüchen in Gebäuden öffentlicher Einrichtungen. Betroffen sind eine Schule in der Sudetenstraße sowie das Finanzamt und das Amt für Bodenmanagement in der Robert-Koch-Straße. Über eingeschlagene Fensterscheiben verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu den Gebäuden. Sie durchsuchten Büros sowie Schränke und erbeuteten Laptops und Bargeld im Wert von knapp 5.500 Euro. Die Einbruchsschäden werden auf circa 2.000 Euro beziffert. Die Polizei sucht nach Zeugen und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge am vergangenen Wochenende in der Sudetenstraße und in der Robert-Koch-Straße aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 entgegen.

