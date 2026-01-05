Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Unbekanntes Fahrzeug beschädigt Straßenlaterne im Industriegebiet

Polizei sucht Zeugen

Emmerich am Rhein (ots)

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat an der Lise-Meitner-Straße im Emmericher Industriegebiet eine Laterne stark beschädigt. Der Unfall muss sich in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 22:15 Uhr am Samstag (03. Januar 2026) zugetragen haben. Die Straßenlaterne, die in der Kurve der Lise-Meitner-Straße (zwischen Wendehammer der Sackgasse und der Max-Planck-Straße) in Höhe der Hausnummer 6 c steht, wurde dabei nicht unerheblich beschädigt. Es ist davon auszugehen, dass auch das verursachende Fahrzeug, welches offensichtlich in der Kurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und dann gegen die Laterne gefahren ist, deutliche Beschädigungen aufweist. Vermutlich handelt es sich um ein rotes Fahrzeug. Zum Unfallzeitpunkt lag an der Unfallstelle eine geschlossene Schneedecke mit zum Teil erheblicher Glätte. Die Polizei ermittelt jetzt in dieser Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall bzw. zum verursachenden Fahrzeug machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02822 7830. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell