PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Unbekanntes Fahrzeug beschädigt Straßenlaterne im Industriegebiet
Polizei sucht Zeugen

Emmerich am Rhein (ots)

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat an der Lise-Meitner-Straße im Emmericher Industriegebiet eine Laterne stark beschädigt. Der Unfall muss sich in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 22:15 Uhr am Samstag (03. Januar 2026) zugetragen haben. Die Straßenlaterne, die in der Kurve der Lise-Meitner-Straße (zwischen Wendehammer der Sackgasse und der Max-Planck-Straße) in Höhe der Hausnummer 6 c steht, wurde dabei nicht unerheblich beschädigt. Es ist davon auszugehen, dass auch das verursachende Fahrzeug, welches offensichtlich in der Kurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und dann gegen die Laterne gefahren ist, deutliche Beschädigungen aufweist. Vermutlich handelt es sich um ein rotes Fahrzeug. Zum Unfallzeitpunkt lag an der Unfallstelle eine geschlossene Schneedecke mit zum Teil erheblicher Glätte. Die Polizei ermittelt jetzt in dieser Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall bzw. zum verursachenden Fahrzeug machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02822 7830. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren