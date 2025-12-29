Polizei Düsseldorf

POL-D: Silvester in der Landeshauptstadt Düsseldorf - Einsatz der Polizei zum Jahreswechsel 2025/2026 - Appell zu verantwortungsvollem Feiern

Düsseldorf (ots)

Wie in den Vorjahren wird die Polizei Düsseldorf auch den Jahreswechsel 2025/2026 mit mehreren Hundert Beamtinnen und Beamten begleiten und insbesondere in der Düsseldorfer Altstadt und am angrenzenden Rheinufer Präsenz zeigen. Während ihrer Streifen achten die Polizisten gemeinsam mit Mitarbeitenden des Ordnungsamtes der Landeshauptstadt auch auf die Einhaltung der Regelungen in der Feuerwerksverbotszone.

Ein starker Fokus liegt ebenfalls auf den Stadtteilen Bilk, Eller, Wersten und Hassels. Aufgrund des erwarteten hohen Publikumsverkehrs und festgestellter Straftaten in den Vorjahren, richtet die Polizei dort erneut eine "Strategische Fahndung" ein, die Gewaltkriminalität durch verstärkte Kontrollen verhindern soll.

Neben der bereits bekannten und erfolgreich eingesetzten mobilen Videobeobachtung am Rheinufer wird es in diesem Jahr zwei weitere Anlagen aus dem Landesbestand der Polizei NRW im Düsseldorfer Stadtgebiet geben. Da die Polizei den Bereich der Potsdamer Straße und der Fürstenberger Straße in Hassels als zusätzliche Brennpunkte erkannt hat, wird sie das Umfeld dort ab dem 31.12.2025, 18 Uhr, mittels der aufgestellten Kameratürme beobachten. Die Maßnahme endet am Neujahrestag um 6 Uhr.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf Folgendes hin:

Feiern Sie verantwortungsvoll und nehmen Sie aufeinander Rücksicht. Der unsachgemäße oder gefährliche Umgang mit Pyrotechnik, insbesondere das Werfen auf Einsatzkräfte, stellt eine Straftat dar und wird konsequent verfolgt. Unterstützen Sie die Einsatz- und Rettungskräfte; Hinweise aus der Bevölkerung können helfen, Gefahren frühzeitig zu erkennen und zu verhindern.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell