Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Verkehrsunfall auf der A 57 bei Kaarst - Pkw und Gliederzug kollidieren - Mann schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 25. Dezember 2025, 00:28 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zu heute auf der A 57 bei Kaarst, wurde ein Mann schwer verletzt. Er war mit seinem Pkw mit einem Gliederzug kollidiert.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 22-jähriger Neusser mit seinem Opel auf dem Ausfädelungsstreifen der Anschlussstelle Holzbüttgen auf der A 57 in Fahrtrichtung Köln unterwegs. Er wechselte dort auf den rechten Fahrstreifen der Hauptfahrbahn und übersah offensichtlich einen Gliederzug, den ein 61-Jähriger aus Moers steuerte. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 22-Jähriige erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Richtungsfahrbahn wurde für etwa zwei Stunden zum Teil gesperrt.

