Polizei Düsseldorf

POL-D: Mann randaliert am Hauptbahnhof - Polizisten setzen Reizstoffsprühgerät und DEIG ein - Festnahme

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 24. Dezember 2025, 06:41 Uhr

Heute Morgen beschädigte ein Mann am Hauptbahnhof Fensterscheiben eines Geschäfts und warf im Anschuss Steine in Richtung der eingesetzten Polizisten. Die Beamten setzten zunächst das Reizstoffsprühgerät und dann das DEIG ein. Der 27-Jährige aus Eritrea konnte in der Folge festgenommen werden. Er erlitt leichte Verletzungen. Die Polizisten blieben unverletzt.

Ein Mann beschädigte am frühen Morgen mit Bruchstücken zerbrochener Gehwegplatten die Fensterscheiben eines Lokals einer Autovermietung am Bertha-von-Suttner-Platz und flüchtete im Anschluss in den Innenbereich des Hauptbahnhofes. Als die Beamten des Objektschutzes die Verfolgung aufnahmen, warf der Mann mehrfach mitgeführte Steine in Richtung der Polizisten, traf sie aber glücklicherweise nicht. Im weiteren Verlauf setzten hinzugerufene Polizisten, nach mehrmaliger Androhung, das DEIG ein. Der 27-jährige Mann aus Eritrea wurde festgenommen. Es besteht der Verdacht des illegalen Aufenthaltes. Zudem fertigten die Beamten eine Strafanzeige (Tätlicher Angriff, Sachbeschädigung).

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell