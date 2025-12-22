Polizei Düsseldorf

POL-D: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach Raub und sexueller Belästigung - Tatverdächtige Jugendliche stellen sich der Polizei

Düsseldorf (ots)

Link zur Pressemitteilung vom 21.12.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/6183677

Am Sonntag erschienen die vier gesuchten Jugendlichen, teils in Begleitung der Erziehungsberechtigten, auf einer Polizeiwache in Wuppertal und stellten sich dort der Polizei. Es handelt sich um vier syrische Staatsangehörige, die bereits polizeilich in Erscheinung getreten sind. Zwei von ihnen sind 15, die anderen sind 14 und 16 Jahre alt.

Da keine Haftgründe vorliegen, wurden die vier Jugendlichen nicht festgenommen. Sie erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

