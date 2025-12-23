Polizei Düsseldorf

POL-D: Mörsenbroich - Zivilbeamte nehmen Wohnungseinbrecher auf frischer Tat fest - Ermittlungsrichter

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Montag, 22. Dezember 2025, 19:40 Uhr

Zivilbeamte nahmen am Montagabend zwei Männer fest, als diese gerade einen "frischen Tatort" mit Beute verlassen wollten. Die Verdächtigen sollen dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Zivilbeamten des Einsatztrupps der Polizeiinspektion Nord fielen am Montagabend zwei Männer auf, die sich in verdächtiger Weise durch das Wohngebiet rund um den Mörsenbroicher Weg bewegten. Die beiden versuchten offenbar über rückwärtige Gärten an Wohnobjekte zu gelangen. Die Beamtinnen und Beamten entschlossen sich zu einer kurzfristigen Observation. Nachdem für kurze Zeit kein direkter Blickkontakt zu den Verdächtigen bestand, konnten diese dann dabei beobachtet werden, wie sie von einem Balkon eines Hauses nach unten kletterten. Hier erfolgte umgehend die Festnahme. Bei den beiden Serben im Alter von 38 und 58 Jahren fanden die Polizisten Brieftaschen, EC-Karten sowie Bargeld und andere Gegenstände. Als einige Zeit später der Bewohner am Tatort erschien, erkannte er diese Dinge eindeutig als sein Eigentum wieder.

Die Festgenommenen verfügen nach derzeitigem Stand über keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Der ältere ist bereits mehrfach wegen Einbruchsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Die Männer sollen dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell