POL-D: Verkehrskontrollen in der Düsseldorfer Innenstadt - Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss - Gefälschter Führerschein beschlagnahmt - Bilanz
Düsseldorf (ots)
Einsatzzeit: Freitag, 19. Dezember 2025, 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr
Polizisten des Düsseldorfer Verkehrsdienstes kontrollierten am vergangenen Freitagabend zahlreiche Verkehrsteilnehmer in der Düsseldorfer Innenstadt. Sowohl bei Autofahrern als auch bei Fahrradfahrern wurden festgestellte Verkehrsverstöße entsprechend geahndet.
Hier die Bilanz:
Insgesamt wurden drei Strafverfahren eingeleitet und 17 Ordnungswidrigkeiten sanktioniert. Davon sind sechs Verstöße von Radfahrern begangen worden, unter anderem wegen unerlaubter Handynutzung und Rotlichtverstößen.
Ein Drogenvortest bei einem 28-Jährigen aus Duisburg verlief positiv auf THC (Cannabis), weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde.
Zudem kontrollierten die Beamten einen Jugendlichen, der mit einem E-Scooter unterwegs war. Eine Atemalkoholmessung ergab, dass er zuvor zu viel Alkohol getrunken hatte, um ein Kraftfahrzeug sicher führen zu können.
Während der Kontrolle eines 21-jährigen Düsseldorfers, der zuvor durch seine Fahrweise in seinem Audi RS 3 aufgefallen war, beschlagnahmten die Polizisten einen gefälschten italienischen Führerschein.
Auch in Zukunft werden weitere Schwerpunktkontrollen im Stadtgebiet durchgeführt, um einen Beitrag zur Verkehrssicherheit in Düsseldorf zu leisten.
Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:
Polizei Düsseldorf
Pressestelle
Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell