POL-D: Verkehrskontrollen in der Düsseldorfer Innenstadt - Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss - Gefälschter Führerschein beschlagnahmt - Bilanz

Düsseldorf (ots)

Einsatzzeit: Freitag, 19. Dezember 2025, 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Polizisten des Düsseldorfer Verkehrsdienstes kontrollierten am vergangenen Freitagabend zahlreiche Verkehrsteilnehmer in der Düsseldorfer Innenstadt. Sowohl bei Autofahrern als auch bei Fahrradfahrern wurden festgestellte Verkehrsverstöße entsprechend geahndet.

Hier die Bilanz:

Insgesamt wurden drei Strafverfahren eingeleitet und 17 Ordnungswidrigkeiten sanktioniert. Davon sind sechs Verstöße von Radfahrern begangen worden, unter anderem wegen unerlaubter Handynutzung und Rotlichtverstößen.

Ein Drogenvortest bei einem 28-Jährigen aus Duisburg verlief positiv auf THC (Cannabis), weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Zudem kontrollierten die Beamten einen Jugendlichen, der mit einem E-Scooter unterwegs war. Eine Atemalkoholmessung ergab, dass er zuvor zu viel Alkohol getrunken hatte, um ein Kraftfahrzeug sicher führen zu können.

Während der Kontrolle eines 21-jährigen Düsseldorfers, der zuvor durch seine Fahrweise in seinem Audi RS 3 aufgefallen war, beschlagnahmten die Polizisten einen gefälschten italienischen Führerschein.

Auch in Zukunft werden weitere Schwerpunktkontrollen im Stadtgebiet durchgeführt, um einen Beitrag zur Verkehrssicherheit in Düsseldorf zu leisten.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell