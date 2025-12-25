Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Verkehrsunfall auf der A 3 bei Oberhausen - Frau schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 25. Dezember 2025, 00:25 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in de Nacht zu heute auf der A 3 bei Oberhausen wurde eine Seniorin so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war eine 84 Jahre alte Frau aus Neuss mit ihrem VW auf der A 3 in Fahrtrichtung Köln unterwegs, als sie in Höhe Oberhausen-Holten, aus bislang ungeklärter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der Seitenschutzplanke kollidierte. In der Folge schleuderte sie mit ihrem Pkw über alle Fahrstreifen und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Die 84-Jährige erlitt schwere Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden müssen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell