Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Festnahme nach Motorraddiebstahl - Ermittlungen führen zu weiteren Funden

Much (ots)

Zivilfahnder der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises waren am Freitag (18. April) im Rahmen ihrer Streifentätigkeit im Bereich Much unterwegs, als sie auf der Dorfstraße auf ein geparktes Motorrad am Straßenrand aufmerksam wurden.

Eine Überprüfung des Kennzeichens ergab, dass das Kennzeichen zuvor an einem Kleinkraftrad montiert war, welches in der Nacht vom 13. April auf den 14. April an der Zeithstraße in Neunkirchen-Seelscheid entwendet worden war. Die Fahnder entschlossen sich daraufhin zu einer Observation.

Kurze Zeit später näherte sich ein Mann gezielt dem Motorrad und begann, eine Motorradplane darüber zu legen. Die Beamten sprachen den Mann an und gaben sich als Polizisten zu erkennen. Der wegen Eigentumsdelikten polizeibekannte 38-Jährige gab an, dass er das Kennzeichen von einem Freund erhalten habe.

Da der 38-Jährige keinen Eigentumsnachweis für das aufgefundene Motorrad vorzeigen konnte, wurde dieses sowie das entwendete Kennzeichen sichergestellt.

Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung konnten weiteres Motorradequipment sowie Gegenstände aufgefunden werden, die möglicherweise aus weiteren Diebstählen stammen. Die Beweismittel wurden ebenfalls sichergestellt.

Der 38-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf eine weitere Örtlichkeit in Much, an der sich mutmaßliches Diebesgut befinden sollte. In einer dortigen Garage wurden zwei weitere Motorräder sowie zahlreiche Motorradteile und Werkzeuge entdeckt.

Bei einem der beiden Fahrzeuge handelte es sich um das in Neunkirchen-Seelscheid entwendete Kleinkraftrad. Beide Motorräder wurden sichergestellt. Zudem konnte ein Fahrrad aufgefunden werden, was ebenfalls mutmaßlich aus einem Diebstahl stammt und sichergestellt wurde.

Der 38-Jährige wurde nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.

Der Tatverdächtige muss sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls in mehreren Fällen verantworten. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell