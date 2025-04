Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 9-Jähriger nach Verkehrsunfall leicht verletzt - Autofahrerin verhielt sich verantwortungsvoll

Much (ots)

Ein 9-jähriger Junge wurde am Donnerstagnachmittag (24. April) in Much bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich auf der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 7. Eine 36-jährige Autofahrerin aus Windeck fuhr mit ihrem Opel SUV in Richtung Bövingen. Bei starkem Regen stockte der Verkehr am dortigen Kreisverkehr. Plötzlich lief der 9-jährige Junge aus Much zwischen den im Gegenverkehr stehenden Fahrzeugen auf die Fahrbahn und wurde vom SUV der 36-Jährigen mit geringer Geschwindigkeit erfasst. Der Junge stürzte zu Boden, stand wieder auf und lief davon. Am Fahrzeug entstand kein Schaden.

Die Autofahrerin folgte dem Kind bis nach Hause und verständigte den Rettungsdienst, da das Kind offensichtlich verletzt war. Die Mutter des Jungen kam hinzu und begleitete ihr Kind im Krankenwagen ins Kinderkrankenhaus.

Das Verkehrskommissariat ermittelt, inwieweit die 36-Jährige für den Unfall mitverantwortlich ist.

Der Vorwurf der Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden, der oft von Eltern betroffener Kinder zur Anzeige gebracht wird, trifft auf die Windeckerin nicht zu, da sie die Verantwortung für ihr Handeln übernahm.

Laut § 142 StGB "Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort" gilt jeder als Unfallbeteiligter, dessen Verhalten zur Verursachung des Unfalls beigetragen haben kann. Dies kann zu einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht führen.

Besonders bei Unfällen mit Kindern erkennen diese oft nicht die Folgen eines Unfalls und verneinen Verletzungen oder Schäden. Erwachsene setzen dann ihre Fahrt fort, im Glauben, es sei nichts passiert. Später erstatten die Eltern der Kinder Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden, was für den Autofahrer den Führerscheinentzug bedeuten kann.

Daher der dringende Rat: Bei Verkehrsunfällen mit Kindern rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei hinzu. (Bi)

