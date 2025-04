Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Trotz Hausverbot mehrfach erschienen - 60-Jähriger in Gewahrsam genommen

Siegburg (ots)

Am Mittwoch (23. April) kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Polizeieinsatz in einem Lebensmittelgeschäft an der Händelstraße in Siegburg. Grund dafür war ein 60-jähriger Mann, der trotz bestehenden Hausverbots wiederholt das Geschäft betrat.

Ein Mitarbeiter informierte die eingesetzten Polizeibeamten darüber, dass dem Mann aufgrund eines vorangegangenen Ladendiebstahls ein Hausverbot ausgesprochen worden war. Im Laufe des Tages erschien er dennoch bereits zum dritten Mal in der Filiale.

Die Beamten trafen den sichtlich alkoholisierten Mann vor Ort an und nahmen ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Nach Ausnüchterung konnte er das Polizeigewahrsam wieder verlassen.

Gegen den 60-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs eingeleitet. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell