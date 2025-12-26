Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 3 bei Oberhausen - Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen und Verletzten - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Freitag. 26. Dezember 2025, 00:08 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall heute Nacht auf der A 3 bei Oberhausen mit mehreren beteiligten Fahrzeugen wurden insgesamt zwölf Menschen verletzt - vier davon schwer.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 34-jähriger Mann aus Bochum mit seinem Mercedes auf der A 3 in Richtung Köln unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte er kurz vor dem Autobahnkreuz Oberhausen mit dem vor ihm fahrenden Pkw eines 20-Jährigen aus Haiger. Beide Fahrzeuge gerieten ins Schleudern und prallten gegen die Schutzplanke. Eine dahinter befindliche 30-Jährige aus Dinslaken bremste daraufhin mit ihrem Opel. Dies bemerkte ein 23-Jähriger mit seinem VW Golf zu spät und stieß mit dem Opel zusammen.

Insgesamt wurden bei dem Verkehrsunfall vier Menschen so schwer verletzt, dass Rettungskräfte sie in umliegende Krankenhäuser brachten. Acht weitere Personen, darunter fünf Kinder, wurden leicht verletzt. Bei keinem der Verletzten besteht nach derzeitigem Kenntnisstand Lebensgefahr. Ein weiteres Fahrzeug wurde durch herumfliegende Trümmerteile beschädigt. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam war im Einsatz, um die Spuren zu sichern. Dafür blieb die Autobahn in Fahrtrichtung Köln bis etwa 08:15 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

