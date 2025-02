FW-Kiel: Feuer im Hinterhof

Kiel (ots) - Um kurz nach 20 Uhr erreichte die Integrierte Regionalleitstelle Mitte ein Notruf aus einem Mehrfamilienhaus am Rungholtplatz in Kiel-Suchsdorf. In einer Wohnung im 3. Obergeschoss ist ein Feuer ausgebrochen. Die Anrufer wurden angewiesen, das Gebäude zu räumen und sich selbst nicht in Gefahr zu bringen. Parallel wurden der Löschzug der Hauptwache, die ...

