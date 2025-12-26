Polizei Düsseldorf

POL-D: Weihnachten 2025 - Bilanz der Polizei Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 24. Dezember 2025, 12:00 Uhr, bis Freitag, 26. Dezember 2025, 06:00 Uhr

Zahlreiche Beamtinnen und Beamte waren über Weihnachten rund um die Uhr im Einsatz, um für Sicherheit auf den Düsseldorfer Straßen und den umliegenden Autobahnen zu sorgen.

Hier die vorläufige Einsatzbilanz:

Insgesamt bewältigte die Düsseldorfer Polizei in der Zeit vom 24. (12:00 Uhr) bis zum 26. Dezember (06:00 Uhr) im Stadtgebiet Düsseldorf 482 Einsätze. Zum Vergleich: An einem "normalen Arbeitstag" bearbeitet die Leitstelle rund 700 Einsätze im Stadtgebiet.

In 29 Fällen mussten die Beamtinnen und Beamten Streitigkeiten schlichten. Sie mussten acht Anzeigen wegen Körperverletzungen aufnehmen. Zwölf Mal hieß das Einsatzstichwort "Randalierer". Fünf Männer mussten die Weihnachtszeit teilweise im Polizeigewahrsam verbringen. In diesem Jahr mussten die Beamten 25 Mal aufgrund von Einbrüchen ausrücken. Die Polizistinnen und Polizisten der Kriminalwache sicherten die Spuren.

Auf den innerstädtischen Straßen Düsseldorfs wurden in diesem Jahr über Weihnachten keine Menschen bei Verkehrsunfällen verletzt. Es kam aber zu 54 Verkehrsunfällen mit Sachschaden.

Auf den Autobahnen im Zuständigkeitsbereich der Düsseldorfer Polizei kam es zu insgesamt 29 Verkehrsunfällen - bei 19 handelte es sich um Unfälle mit Sachschaden, bei zehn Unfällen wurden Menschen verletzt.

