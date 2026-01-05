PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Geparkter Renault Clio an der Seufzerallee beschädigt
Polizei sucht Zeugen

Emmerich am Rhein (ots)

In Emmerich am Rhein wurde am Freitag (02. Januar 2026) in der Zeit zwischen 14:00 und 18:00 Uhr ein am Fahrbahnrand der Seufzerallee in Höhe Nr. 5 geparkter weißer Pkw Renault Clio von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Dieses Fahrzeug entfernte sich unerkannt vom Unfallort. Der Renault wurde vorne links nicht unerheblich beschädigt. Zum Unfallzeitpunkt herrschten winterliche Wetterverhältnisse mit zeitweisem Schnee-Regen und winterglatter Fahrbahn. Die Polizei in Emmerich sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall bzw. zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Hinweise bitte unter Telefon 02822 7830. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

