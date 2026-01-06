Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Raubüberfall auf Discount-Markt an der 's-Heerenberger Straße

Täter flüchten durch Gärten

Emmerich am Rhein (ots)

Am Montag (05. Januar 2026) überfielen mehrere maskierte Täter eine Discounter-Filiale an der 's-Heerenberger Straße in Emmerich. Gegen 05:45 Uhr bedrohten sie mehrere Angestellte, als diese das Ladenlokal aufschlossen, unter Vorhalt von Messern und einem Schlagstock. Sie zwangen so die Mitarbeiterinnen, einen Tresor zu öffnen und entnahmen daraus Bargeld in niedriger fünfstelliger Höhe. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass die Täter nach der Tat zu Fuß in den rückwärtigen Bereich und dann durch private Gärten bis zur Theodor-Heuss-Straße geflüchtet sind. Der weitere Fluchtweg ist derzeit nicht bekannt. Die Kriminalpolizei sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Feststellungen am Discount-Markt oder zum weiteren Fluchtweg an der Theodor-Heuss-Straße geben können. Hinweise bitte an die Kripo in Kalkar unter Telefon 02824 880. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell