Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Pkw-Brand auf Parkplatz: Kripo nimmt Ermittlungen auf und sucht Zeugen

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)

Am Mittwoch (7. Januar 2026) erhielt die Kreispolizeibehörde Kleve gegen 03:50 Uhr Kenntnis über einen Pkw-Brand. An der Einsatzörtlichkeit (Parkplatz an der Wallstraße in Emmerich) stellten die eingesetzten Beamten mehrere brennende Pkws fest. Ein Peugeot 5008, welcher im weiteren Verlauf des Einsatzes sichergestellt wurde, brannte vollständig aus. Durch die Brand- und Hitzeentwicklung wurden fünf weitere abgestellte Pkws (darunter u.a. ein Hyundai I20 sowie ein Kia Rio) beschädigt.

Die Kripo Emmerich hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht Zeugen, welche sich bitte unter 02822 7830 melden. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell