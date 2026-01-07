PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Scheibe einer Garage eingeschlagen: Täter entwenden Werkzeuge

Straelen-Hetzert (ots)

Im Zeitraum von Montag (5. Januar 2026), 10:00 Uhr und Dienstag (6. Januar 2026), 06:30 Uhr schlugen unbekannte Täter die Scheibe einer Garage an der Niersstraße in Straelen ein. Aus der Garage entwendeten die Täter mehrere Werkzeuge, darunter u.a. einen Winkelschleifer, eine Bohrmaschine sowie einen Akkuschrauber und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Die Kripo Geldern sucht Zeugen, welche sich bitte unter 02831 1250 melden. (pp)

